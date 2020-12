Cantù, improvviso malore in strada: morto un uomo di 51 anni

È accaduto ieri sera, 8 dicembre a Cantù in via Maddalena Umberto all'altezza del civico 16. Un uomo di 51 anni è deceduto. Erano circa le 20.40 quando sono giunte un'ambulanza e un'automedica ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sembrerebbe essere stato un malore improvviso la causa della morte dell'uomo, ma ancora non sono note le dinamiche dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù.