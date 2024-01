Cantù, l'ultimo addio a Tiziana Tozzo

Oggi martedì 16 gennaio Cantù saluterà per l'ultima volta Tiziana Tozzo, la 45enne morta nel tragico incidente di viale Geno a Como lo scorso 6 gennaio. La funzione si terrà alle 15 nel Santuario della Beata Vergine Maria dei Miracoli (viale alla Madonna). Tiziana viveva e lavorava da molti anni a Cantù ma riposerà in Calabria, dove è nata, accanto alla madre che è venuta a mancare lo scorso anno. Queste erano le sue volontà.

La donna era nata nella Locride, a Canolo nuovo - dove risiedono il padre, vedovo, le sorelle e i fratelli. La notizia ha lasciato sotto choc la comunità di Canolo: nella cittadina la famiglia Tozzo era arrivata negli anni Settanta dal Vibonese, radicandosi e diventando numerosa. Come apprendiamo da un'amica, Tiziana era andata via dal paese in cui era nata e cresciuta per lavoro, trasferendosi a Cantù. Qui si era sposata. Quell'unione l'aveva resa madre di un ragazzo oggi quattordicenne, con cui la donna viveva a seguito del divorzio dal marito. Il suo viso dai grandi occhi luminosi incorniciato da folti capelli scuri si ripete in queste ore nelle immagini sui social. Colleghi e amici lombardi nei tanti messaggi la definiscono "bella fuori e dentro" e oggi per loro l'ultimo addio a Cantù.

Ancora da stabilire la data dei funerali di Morgan Algeri.