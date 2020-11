Cantù, malore improvviso: muore in strada a 48 anni

Dramma a Cantùpoco dopo le ore 20.30 del 9 novembre 2020: un uomo è stato soccorso in via Filippo Rienti dopo che è stato visto da un passante mentre era accasciato sul volante di una Ford Transit. Inutili i soccorsi della Croce Rossa di Cermenate: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Si tratta di un 48enne residente a Cantù. Sulle cause della morte non sembrano esserci dubbi: si sarebbe trattato di un improvviso malore dovuto a cause naturali.