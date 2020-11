Malore al centro commerciale di Cantù: grave 61enne

È accaduto oggi, 17 novembre, a Cantù presso il Bennet di viale Europa. Erano circa le 11.55 quando un signore di 61 anni si è accasciato in terra, in seguito ad un malore. La situazione, segnalata come codice rosso, sembra piuttosto grave. Chiamato anche l'elisoccorso e sul posto sono giunte anche un'ambulanza, la guardia medica e la polizia locale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Cantù.