Investito mentre attraversa sulle strisce: grave un uomo

Sono serie le ferite riportate da un uomo di 60 anni investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Milano a Cantù. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.50. I soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto due ambulanze del 118 e l'auto medica. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Sant'Anna ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Presente anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e stabilire le dinamiche del sinistro. Anche la donna a bordo della vettura è stata soccorsa perché in stato di choc.