Infarto improvviso, muore in strada. La tragedia a Cantù

Erano circa le 9.30 di questa mattina, 31 gennaio 2022, quando un uomo di 77 anni si è accasciato a terra in via Ariberto da Intimiano a Cantù. Sono stati chiamati subito i soccorsi che sono arrivati tempestivamente in codice rosso ma purtroppo per A.C. non c'è stato nulla da fare. Secondo le informazioni ricevute non sarebbe stata la caduta a causare il decesso ma un infarto impovviso. A nulla è servito l'intervento della Croce Azzurra. Presente sul posto anche la polizia Locale.