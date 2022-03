Senza freno a mano un furgone scivola sulla rampa del cancello di uscita e va a sbattere contro la parete della casa. È successo oggi 28 marzo a Cantù, in via Carlo Cattaneo intorno alle 16.40. Sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù per mettere in sicurezza il mezzo e la zona prospicente. Non si segnalano feriti.