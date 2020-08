Cantù, in fiamme due auto in un box: urgente intervento nella notte dei vigili del fuoco

Un intervento urgente, nella notte tra il 17 e il 18 agosto a Vighizzolo, frazione di Cantù, da parte dei vigili del fuoco di Cantù. Due auto erano in fiamma in un box doppio, in via Palestro. Ci sono voluti 4 mezzi e due squadre per domare completamente l'incendio. Il box era di circa 30mq e non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti.

