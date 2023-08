Cantù, fumi rossi escono dalla cisterna di una ditta: intervengono i vigili del fuoco

Fumi rossi nell'aria che hanno destato la preoccupazione generale. Per questo i vigili del fuoco del comando di Como insieme ai colleghi specialisti NBCR di Milano sono intervenuti questa mattina, domenica 13 agosto, a Cantù in via Dell'Artigianato presso la ditta Ecochimica per una reazione chimica che ha interessato un rifiuto speciale e una miscela di acidi che sono in una cisterna dallo scorso venerdì. Attendibilmente ci sarebbe stata la reazione tra acido solforico e nitrico con l'umidità dell'aria e questo a causa del trafilamento da una guarnizione, ha generato dei fumi rossastri.



La zona è stata messo in sicurezza ed è intervenuta anche ARPA.Non si segnalano feriti.