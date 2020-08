Cantù, Fino Mornasco e Bregnano, tre locali non rispettano le norme alimentari

Dalla tarda sera di ieri, giovedo 28 agosto, fino alla mezzanotte, i militari della Compagnia Carabinieri di Cantù, con l’ausilio del personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, presidiando i luoghi della “movida” ed altre aree ritenute sensibili. Al qualificato servizio, oltre al citato N.A.S., hanno concorso più Reparti della Compagnia di Cantù con mirate attività finalizzate sia alla prevenzione e repressione dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti, sia al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare.

I militari dell’Arma hanno proceduto quindi al controllo di tre locali ubicati nei comuni di Cantù, Fino Mornasco e Bregnano, dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, procedendo alla contestazione di illeciti nei confronti di ognuno di essi, con conseguenti sanzioni amministrative (importi dai 500 ai 1000 euro) e segnalazione alla competente A.T.S. Gli esercizi pubblici controllati hanno quindi ricevuto un termine entro il quale mettersi in regola. In particolare, le condotte illecite sono state contestate sulla base delle sanzioni previste dall’articolo di legge relativo ai controlli in materia alimentare ed all’applicazione in tale settore dei Regolamenti comunitari.