Giovane donna incinta tenta il suicidio: salvata dai carabinieri

Era seduta su una sedia nella cucina del suo appartamento, con una parte del corpo e dei vestiti ricoperta di sangue e un coltello in mano con cui voleva tentare di suicidarsi. Questa la drammatica scena che si sono trovati davanti i due carabinieri della pattuglia di Cantù, Sauro Colciago e Sabato di Vece, entrambi da anni in servizio al pronto intervento.

La chiamata era arrivata da parte di una donna, spaventata per le urla di disperazione che arrivavano da un appartamento vicino.

Appena entrati in casa i militari hanno visto le condizioni in cui versava la giovane, mamma di due figli e in attesa di un terzo, e hanno subito capito la drammaticità del momento. Con pazienza e umanità hanno instaurato un dialogo con la ragazza e dopo una lunga e intensa mezz'ora è stata la donna, scoppiando in lacrime, a consegnare il coltello nelle loro mani e a ringraziarli. Mentre i sanitari, nel frattempo arrivati sul posto, si prendevano cura della mamma disperata, lei si rivolgeva ai due carabinieri che l'hanno salvata chiamandoli "angeli": sono riusciti a farla ragionare in tempo, prima che la tragedia si consumasse.

Il fatto è avvenuto lo scorso 5 giugno, il giorno della Festa dell’Arma dei Carabinieri.