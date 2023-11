Cantù, donna con una ferita al collo trovata morta sul pianerottolo di casa

Una donna è stata ritrovata morta sul pianerottolo di casa, in un'abitazione di via Milano a Cantù,. La segnalazione al 118 e alle forze dell'ordine è intorno alle 14.45 venerdì 17 novembre 2023. Il corpo senza vita della donna presentava una ferita d'arma da taglio alla gola. L'evento, al momento, è avvolto nel mistero. I vicini di casa hanno dato l'allarme dopo aver scoperto il corpo della donna steso a terra di fronte alla tromba delle scale della palazzina.Vani i tentativi dei soccorritori della Croce Rossa di Cantù di rianimare la donna che è stata dichiarata morta. Sebbene non siano state rilasciate informazioni ufficiali e sebbene la situazione sia ancora da chiarire, non si esclude l'ipotesi del gesto volontario estremo, dettato dalla disperazione. Solo ulteriori indagini approfondimenti potranno confermare o meno questa ipotesi.