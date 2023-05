Cantù, in casa aveva divise e distintivi delle forze dell'ordine: denunciato truffatore

In casa aveva divise e distintivi uguali in tutto e per tutto a quelli in uso alle forze dell'ordine. Nei guai è finito un 49enne denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cantù comandato dal tenente Diego Bonavera. I militari nel corso della perquisizione a casa dell'uomo hanno rinvenuto anche una divisa da tenente colonnello dei carabinieri e una etichetta plastificata riproducente lo stemma della guardia di finanza. L'uomo, tra l'altro, aveva già precedenti per simili reati ed era stato già condannato in passato.