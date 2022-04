Disturba le persone nel parcheggio dell'ipermercato e aggredisce gli agenti della Locale: arrestato

Ieri 27 aprile, alle ore 19.00 circa, due autoradio del Comando della polizia Locale di Cantù sono intervenute in via Milano, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni circa la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio dell’ipermercato, disturbando i passanti. Gli agenti hanno quindi trovato sul posto un giovane che camminava scalzo e che si rifiutava di fornire le generalità, allontanandosi con l’intento di sottrarsi al controllo. Nel procedere all’identificazione, i poliziotti sono stati aggrediti dal ragazzo che, in evidente stato di agitazione, inveiva sferrando calci e pugni. Tutto ciò in presenza di numerose persone, tra cui famiglie con bambini. L’uomo è stato arrestato dopo una colluttazione e due agenti sono stati visitati al pronto soccorso per le lesioni riportate.

Il giovane, un camerunense di 23 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, per lesioni e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Stamane, si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Como e il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di definizione del procedimento penale.

L’Assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha così commentato: “Ringrazio gli operatori della polizia locale di Cantù che, anche in questa occasione, sono intervenuti con assoluta prontezza e tempestività alle segnalazioni dei cittadini. Esprimo particolare vicinanza e riconoscenza ai due agenti feriti, condannando con forza ogni aggressione nei confronti di tutte le divise. Tali episodi di violenza sono intollerabili e auspichiamo pene esemplari.”