Cacciaviti, passamontagna e altri strani oggetti nello zaino di un 18enne. Denunciato

Lo hanno fermato i carabinieri di Cantù durante un controllo perlustrativo notturno la scorsa notte in viale Madonna. Il ragazzo di 18 anni, pregiudicato, è stato trovato con addosso un borsello che conteneva un cacciavite, un passamontagna e altri oggetti particolari che sono stati tutti sequestrati. Il ragazzo non avrebbe saputo dare una spiegazione logica per il fatto di andarsene in giro di notte con quegli oggetti nel borsello ma ha voluto mettersi definitivamente nei guai quando, durante il controllo, ha cominciato a rivolgersi ai militari con frasi ingiuriose e offensive. È stato quindi denunciato per porto (abusivo) di armi e oltraggio a pubblico ufficiale.