Cantù: crolla un ponte per la piena, disperso un uomo precipitato nella roggia

Proseguono le operazioni di ricerca dell'uomo caduto questo pomeriggio in una roggia ingrossata a causa del maltempo nel comune di Cantù. I vigili del fuoco sono presenti con elicottero, sommozzatori, droni e specialisti nel soccorso fluviale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 66 anni, canturino, si trovava su un ponticello quando la piena della roggia, ingrossata a causa delle forti piogge cadute nel pomeriggio, lo ha trascinato nel torrente in piena. L'uomo era insieme a di due amici sopra il piccolo ponte di servizio che permette di manovrare aperture e chiusure delle vasche poste in corrispondenza del torrente Serenza, che in quel punto prende il nome di roggia Galliano. Una parte del ponticello sarebbe franata trascinando l'uomo nel vortice impetuoso dell'acqua. Seguono aggiornamenti.