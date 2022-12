Scuole Sicure, i controlli antidroga della Locale di Cantù: sequestrate anche eroina, cocaina e shaboo

Oggi 15 dicembre, in concomitanza con la chiusura delle scuole per le feste di Natale, la polizia locale di Cantù tira le somme per quanto riguarda il progetto Scuole Sicure 2022 che ha visto gli agenti in campo per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga.

Gli ultimi servizi sono stati eseguiti nei pressi del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, presso la stazione di Asnago e in alcuni parchetti della città.

Nel corso dell’anno, i sequestri operati dalla polizia locale sono stati complessivamente 13 e le sostanze stupefacenti sequestrate sono state cannabis, hashish, cocaina, eroina e shaboo. Lo shaboo è una droga sintetica molto diffusa nelle comunità asiatiche - la stessa resa famosa dalla serie "Breaking bad" con il nome di Crystal Meth - che viene venduta in dosi da 0,1 grammo per la sua potenza devastante.

Tra i sequestri effettuati quest’anno anche quello di 36 grammi di hashish e di un bilancino con perquisizione domiciliare, a carico di un ragazzo di diciannove anni poi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto.

Nell’ambito del progetto “Scuole Sicure 2022”, sono stati eseguiti dalla polizia locale 20 servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze

stupefacenti, con l'aiuto dell'unità cinofila, con particolare riferimento agli istituti scolastici del territorio. Ogni servizio si è svolto con un minimo di quattro agenti, oltre l’unità cinofila con relativo conduttore. Sono state acquistati anche kit per la rilevazione delle sostanze stupefacenti, 50 pre-test

antidroga e 2 fototrappole digitali, strumenti molto utili per questo tipo di operazioni.

Nel mese di ottobre è stato inoltre organizzato un evento formativo in materia di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, rivolto agli studenti dell’istituto Enaip di Cantù. La collaborazione con la polizia Locale di Como, Erba e Mariano Comense ha permesso di effettuare alcuni servizi mirati rafforzati. Recentemente, infatti, la polizia locale canturina è intervenuta congiuntamente nei comuni di Mariano Comense ed Erba. Proprio ad Erba, questa collaborazione, anche con la Polfer, ha consentito, nelle scorse settimane, di arrestare tre ventenni stranieri, nei pressi della stazione, trovati in possesso di circa 50 dosi di hashish pronte alla vendita.

L’Assessore alla Legalità e Sicurezza Maurizio Cattaneo ha così commentato: “Il contrasto alla detenzione ed all’uso di qualsiasi tipo droga resta una priorità per la Lega. Un plauso alla polizia locale di Cantù per l’attività svolta a beneficio della cittadinanza ed in particolare a tutela dei giovani. Un sentito ringraziamento va al sottosegretario Nicola Molteni per aver supportato, concretamente, tali azioni, con apposito finanziamento dal Ministero degli Interni. L’Amministrazione Comunale intende mettere in campo ogni attività per combattere il fenomeno, coinvolgendo tutti gli attori del territorio, anche attraverso la Consulta sulla sicurezza urbana e la legalità.”