Cantù, clandestino in Italia e con la patente falsa: scatta l'espulsione

L'auto passava in piazza Garibaldi a Cantù lo scorso 20 marzo quando è stata fermata dalla polizia Locale per un controllo. Il veicolo, un'Alfa 147, era guidato da un uomo di 30 anni di nazionalità egiziana che ha subito mostrato la patente ma dopo un attento e scrupoloso controllo degli agenti è risultata contraffatta. Ma non solo. Dopo le dovute verifiche è emerso che il 30enne soggironava clandestinamente in Italia. È stato quindi portato in Questura a Como per la fotosegnalazione e denunciato per utilizzo di patente falsa e clandestinità. Per lui è scattato anche un decreto di espulsione.