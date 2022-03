Cantù, chiuso un bar per 15 giorni: ritrovo di persone pericolose

Dalle forze dell'ordine è indicato come "un luogo di frequenti disordini, fatti che costituiscono pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nonchè luogo di ritrovo di pregiudicati". Per questi motivi oggi 12 marzo 2022 i carabinieri della stazione di Cantù hanno notificato ai proprietari di un noto bar della città il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dissidi, schiamazzi e anche segnalazioni in merito a stupefacenti hanno riguardato alcuni clienti del locale che dovrà quindi restare chiuso per 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

L’atto di sospensione e chiusura è il risultato del costante controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Cantù: i punti di ritrovo di soggetti pregiudicati, infatti, vengono costantemente monitorati e controllati per poter fornire una sempre maggior sicurezza alla cittadinanza.