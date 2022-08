Cavallo imbizzarrito, 21enne cade a terra: arriva l'elisoccorso a Cantù

È accaduto questa mattina 2 agosto a Cantù intorno alle 10.20. Una ragazza di 21 anni è caduta da cavallo sbattendo la testa. L'animale, secondo quanto ricostruito, si sarebbe imbizzarrito e la giovane amazzone non è riuscita ad evitare la brutta caduta. L'incidente è stato segnalato come codice rosso e sul posto in via Muselle, è arrivato anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato la ragazza all'ospedale Circolo di Varese. La 21enne nonostante i brutti traumi riportati non sarebbe in pericolo di vita.