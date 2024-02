Le auto e le moto rubate ritrovate nell'ex supermercato abbandonato

Un furgone Ducato, una Kawasaki zr 750 e una vespa Piaggio sono stati ritrovati dai carabinieri di Cantù in un edificio abbandonato, sede di un ex supermercato, in via Vitruvio a Cantù. Il furgone era stato rubato lo scorso 13 gennaio, la moto il 3 e la vespa pochi giorni fa, il 5 febbraio. Tutti i veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. I carabinieri indagano per risalire agli autori del furto e continuano a pattugliare e perlustrare i fabbricati abbandonati della zona che spesso vengono usati come depositi per nascondere merce rubata.

I controlli rafforzati dei carabinieri di Cantù, guidati dal maggiore Christian Tapparo, vedono impegnati ogni giorno 100 militari, oltre al personale della compagnia di intervento operativo e agli squadroni Cacciatori. Hanno lo scopo di far sentire alla popolazione la vicinanza dei carabinieri, che svolgono innanzitutto una funzione di "rassicurazione sociale".