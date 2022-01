In auto con la cocaina: 29enne fermato dalla polizia Locale di Cantù

Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 gennaio, la polizia locale di Cantù ha sottoposto a controllo un’auto guidata da un uomo di 29 anni di nazionalità albanese e domiciliato a Milano. L'uomo è apparso subito molto agitato e nervoso quindi gli agenti hanno controllato in maniera approfondita il veicolo e, con l'aiuto di un cane dell'unità cinofila, hanno trovato 55 mg di cocaina. Il 29enne è stato portato prima al comando e poi alla Questura di Como per verificare la sua regolarità sul territorio. Il giovane è stato segnalato al Prefetto di Como per detenzione di sostanza stupefacente.

L’Assessore Maurizio Cattaneo ha commentato: “Ancora un’ottima attività della nostra Polizia Locale, che continua a dimostrare quanto sia efficace e puntuale la propria azione attraverso i controlli del territorio. Su indicazione del Sindaco Galbiati, come Assessore alla Sicurezza ho fatto di tutto fin dal primo giorno per cercare di dotare gli uomini di Polizia Locale di risorse e strumenti proprio per il contrasto alle sostanze stupefacenti. Continueremo a effettuare controlli come in questo caso, anche con l’utilizzo di unità".