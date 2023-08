Cantù, arrestato dopo l'ennesima violenza contro la compagna: in manette 45enne

Beneficiava della misura dell'affidamento in prova come alternativa alla reclusione, ma si è macchiato per l'ennesima volta di un odiatissimo reato. L'uomo, 45enne canturino, è stato arrestato dai carabinieri di Cantù a seguito delle indagini scaturite dopo che aveva pesantemente minacciato la compagna durante una lite. Il provvedimento della revoca dell'affidamento in prova nei confronti del pregiudicato è stato emesso dall'autorità giudiziaria di Varese.

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno tenuto a ribadire alcuni preziosi consigli anti-stalking: adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, lo stalker; cercare di non reagire agli atti persecutori con paura, rabbia o minacce, in quanto si potrebbe rafforzare la motivazione del molestatore; non sottovalutare il rischio ed essere prudente (ad esempio, registrare le chiamate, fuori casa non fermarsi in luoghi isolati o appartati, non seguire sempre gli stessi itinerari); tenere un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia; raccogliere “prove” sullo stalking di cui si è vittima (conservare eventuali lettere, sms o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio); tenere sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza un numero di pronto intervento.