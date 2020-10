Cantù, fermato 57enne calabrese: sotto il sedile dell'auto pistole e silenziatori. Arrestato

Nella mattina di oggi, 29 ottobre, gli uomini della della Squadra Mobile della Questura di Como, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, mentre percorrevano le vie del centro di Cantù, hanno controllato un uomo alla guida di una BMW station wagon, identificato poi come F. S., nato ad Africo (RC), classe 1963.

Il 57enne ha diversi precedenti, penali e di polizia in materia di armi. Sospettando che lo stesso potesse essere armato, gli agenti hanno deciso di controllare anche la sua macchina.

Pertanto, appena fatto scendere l’uomo dall'auto, gli agenti hanno subito notato una busta di plastica, sotto il sedile di guida. Al suo interno i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica, modello Walther P38 del tipo da guerra, una scatola contenente 22 munizioni 9x19 “full metal jacket” e un silenziatore in metallo di circa 20 cm di lunghezza.

In un secondo momento la perquisizione è stata proseguita nel domicilio di F.S.. Qui sono stati rinvenuti 10 proiettili cal.22 modello WMR, 29 proiettili cal.22 modello LR e anche cinque canne di pistola artigianali modello Derringer insieme a un altro silenziatore, nonché circa 3 grammi di cocaina.

A quel punto l'uomo venina tratto in arresto in flagranza dei reati di ricettazione, porto e detenzione abusivi d’armi da guerra e relativo munizionamento, e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como che coordina le indagini, condotto dagli agenti alla Casa Circondariale del Bassone, in attesa del giudizio nei suoi confronti.