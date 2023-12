Cantù, ladri presi grazie alla "intelligenza artificiale": rubavano nei centri commerciali

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cantù hanno concluso con successo un'indagine complessa utilizzando sia metodi tradizionali che le nuove tecnologie, tra cui il sistema SARI (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini). Si tratta di una sorta di intelligenza artificiale che consente di effettuare una ricerca computerizzata nella aanca dati AFIS (Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte) a partire da un'immagine fotografica di un individuo sconosciuto. Grazie a due algoritmi di riconoscimento facciale, è in grado di fornire un elenco di immagini ordinato in base al grado di similarità. Come risultato di questa indagine, sei cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il loro presunto coinvolgimento in una serie di furti aggravati ai danni di una nota catena di centri commerciali.