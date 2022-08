Canton Ticino, tentato omicidio: arrestato un italiano

Ieri 23 agosto poco dopo le 19.00 presso in un locale a Ponte Tresa, c'è stata una lite che ha visto il coinvolgimento di tre persone. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel corso della discussione un 42enne cittadino svizzero di Lugano, ha riportato gravi ferite al volto. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale ( in supporto anche gli agenti della polizia Malcantone Est e Ovest). Sono stati fermati un 48enne cittadino italiano residente in Italia e un 39enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Al termine dei verbali di interrogatorio, è stato disposto l'arresto del 48enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi e aggressione. Il 39enne è stato invece denunciato per aggressione. Gli accertamenti sulle cause e la dinamica dell'alterco proseguono. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.