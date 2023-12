Litigano e lui le spara alla gamba: arrestato un 62enne svizzero

Ieri, 16 dicembre 2023 poco prima delle 23.30 all'esterno di un'abitazione in territorio di Moghegno (piccola frazione di 376 abitanti del comune svizzero di Maggia, nel Canton Ticino) c'è stata una lite che ha visto il coinvolgimento di due persone. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel corso della discussione una 58enne cittadina austriaca domiciliata nel Locarnese ha riportato una ferita di media gravità a una gamba provocata da una pistola di piccolo calibro. Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia di Locarno e della polizia comunale di Ascona e i soccorritori del servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). È stato arrestato un 62enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio (subordinatamente tentate lesioni gravi), lesioni semplici e infrazione alla Legge federale sulle armi.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.