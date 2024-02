Senza patente e con documenti non validi ma con due chili di cocaina in auto

Un 50enne algerino residente in Francia e un 31enne brasiliano residente in Italia sono stati arrestati dalla polizia cantonale. I due uomini, a bordo di una vettura con targhe italiane, sono stati fermati da collaboratori dell'Udsc all'uscita della superstrada a Stabio. Il 50enne, alla guida dell'auto senza essere in possesso di patente, ha presentato un passaporto francese falsificato mentre il 32enne una carta di identità italiana non valida per l'espatrio e un permesso di soggiorno italiano scaduto. La perquisizione del veicolo da parte del Gruppo Specialisti Visite dell'Udsc ha poi permesso di rinvenire oltre 2 chili di cocaina. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Il 50enne deve rispondere anche di guida in stato di inattitudine e senza autorizzazione nonché di falsità in certificati.