Ticino, la ruspa si ribalta in una scarpata: grave 45enne italiano

Oggi 25 maggio poco dopo le 11 in un cantiere per la costruzione di un'abitazione a Carona ( Lugano, Canton Ticino), c'è stato un incidente della circolazione stradale. Un 45enne operaio italiano della provincia di Varese stava trasportando del cemento alla guida di una ruspa con pala gommata. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia Cantonale dovrà stabilire, nel corso delle operazioni di scarico del cemento in una scarpata, il mezzo è caduto nella stessa per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'operaio lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato serie ferite.