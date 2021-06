Canton Ticino, perde il controllo della moto, sbanda e cade: grave 53enne italiano

Incidente stradale in Canton Ticino che vede in gravi condizioni un motocilista italiano.

L'uomo ( residente nella provincia di Monza e Brianza) è finito in ospedale con gravi ferite. L’incidente è avvenuto sabato 26 giugno, poco prima delle 20.30 a Bissone, piccolo comune del Canton Ticino.

Il 53enne stava viaggiando in direzione Bissone quando in via Maroggia, per cause ancora al vaglio della polizia cantonale, ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata di alcune decine di metri è caduto rovinosamente a terra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia della città di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il centauro ha ricevuto le prime cure sul posto, poi il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse, fin da subito, serie.