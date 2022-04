Mistero in Canton Ticino, trovato un cadavere nel lago di Lugano

È stato rinvenuto un cadavere in Canton Ticino, nel lago di Lugano all'altezza della riva di via Meriggi a Caslano. il ritrovamento risale al 13 aprile intorno alle 9.30 del mattino ma solo ora la polizia cantonale lo rende noto. Si tratterebbe di una donna di 76 anni.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55.