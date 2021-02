Canton Ticino, furgone schiaccia auto di una 49enne comasca: è grave

La Polizia cantonale comunica che ieri, 26 febbraio, poco dopo le 14 in via Alle Zocche a Castel San Pietro (nel Mendrisiotto) c'è è stato un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un furgone parcheggiato su una rampa di una ditta si è messo in movimento in retromarcia andando a schiacciare violentemente contro una vettura posteggiata a lato della strada una 49enne cittadina italiana residente in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, nonché i soccorritori del Sam che dopo aver prestato le prime cure alla donna, l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica la 49enne ha riportato gravi ferite.