Canton Ticino, due corpi senza vita ritrovati in casa: la pista dell'omicidio-suicidio

Avevano 77 anni lei e 80 lui. Sono stati trovati ieri, 8 marzo, privi di vita nella loro casa in via Federica Spitzer a Breganzona. Dopo i primi accertamenti è la polizia cantonale ad ipotizzare che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Un dramma della solitudine, i cui dettagli per rispetto alle vittime e alla delicatissima situazione, non verranno divulgati. L'inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri, prosegue al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.