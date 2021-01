Canton Ticino incidente mortale in un cantiere: morto 54enne comasco

La Polizia cantonale comunica che oggi, 8 gennaio, poco dopo le 11, presso un cantiere per la ristrutturazione di uno stabile in Riva Paradiso a Paradiso, c'è stato un infortunio sul lavoro. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 54enne operaio italiano residente in provincia di Como, che si trovava al pianoterra dell'edificio, è rimasto colpito da del materiale di demolizione, proveniente dai piani superiori. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 54enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.