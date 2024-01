Canton Ticino, arrestato 21enne italiano, è sospettato di far parte di un grosso giro di droga

Lo scorso 22 gennaio la polizia cantonale ha arrestato un 35enne, una 22enne, entrambi cittadini svizzeri, e un 21enne italiano e residente in Italia. Il fermo è scattato nel territorio di Arbedo-Castione (Canton Ticino) in casa del 35enne, dove erano ospitati gli altri due. Le perquisizioni, sia personali sia dell'appartamento, hanno permesso di ritrovare diverse decine di grammi di cocaina e alcune migliaia di franchi. I tre sono sospettati di essere coinvolti in un importante traffico legato alla compravendita di droga. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.