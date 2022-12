Cani antidroga in tre istituti superiori di Cantù: trovato solo 1 grammo di marijuana

Lo scorso 14 dicembre la polizia di Stato di Como ha eseguito controlli a sospresa in tre istituti superiori di Cantù con finalità di contrasto e prevezione dello spaccio e del consumo di stupefacenti in ambito scolastico. Sono state impegnate unità operative specializzate, dieci agenti della Questura di Como tra cui 2 unità cinofile provenienti da Milano. Sono stati controllati l'Itisa Sant’Elia, il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi e l’Istituto Paritario Cardinal Ferrari. Gli agenti hanno avuto accesso direttamente alle classi quarte e quinte riscontrando, soltanto in uno degli istituti controllati, una violazione amministrativa per il possesso di un grammo di marijuana, trovata nella disponibilità di un milanese di 17 anni residente a Cermenate (CO) che è stato sanzionato amministrativamente.