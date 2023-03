Due cani bloccati in un dirupo a Cima di Porlezza: si tenta il salvataggio con l'elicottero

Delicate operazioni di salvataggio sono in corso a Cima di Porlezza nel tentativo di trarre in salvo due cani. Gli animali sono bloccati dalla serata di martedì 14 marzo 2023 in un dirupo. La zona impervia ha reso impossibile ai vigili del fuoco raggiungere a piedi i cani, per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero da Malpensa. Si tenterà di recuperare i cani con il verricello.