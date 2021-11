Cane ucciso a Faloppio, LNDC: "Atto gravissimo, persone così sono un pericolo anche per gli esseri umani"

Era ospite a casa di amici e ha pensato bene di ripagare questa gentilezza e ospitalità uccidendo in maniera brutale il loro cane. Questa assurda e drammatica storia è avvenuta a Faloppio, comune in provincia di Como, dove un ragazzo di 19 anni ha tentato prima di avvelenare il povero meticcio facendogli delle iniezioni di detersivi e altre sostanze tossiche. Davanti al fallimento di questi tentativi ha quindi deciso di strangolarlo con un fil di ferro e successivamente seppellirlo nel giardino della casa. La famiglia era all’interno e non si era accorta di nulla ma sono stati i vicini ad assistere a questa macabra scena e chiamare immediatamente i Carabinieri. Arrivati sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’animale e denunciare il ragazzo per uccisione di animali ai sensi dell’art. 544-bis. Questo il resoconto nel comunicato inviato dalla Lega Nazionale del Cane.

“Il nostro team legale ha subito approntato la denuncia da unire a quella già presentata dai Carabinieri, che ringrazio per il tempestivo intervento”, fa sapere Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Secondo il racconto confusionario e delirante fornito dall’assassino, la colpa del cane era che continuava a ringhiargli. Non è ancora chiaro se il ragazzo in questione soffrisse di disturbi psichici o se fosse sotto effetto di sostanze, dato che i Carabinieri l’hanno trovato in stato confusionale, ma resta il fatto che il suo gesto è inqualificabile e imperdonabile. Non è possibile soprassedere e fare finta che non sia una cosa gravissima.”

“Una vita è stata spezzata senza motivo e per questo non chiediamo vendetta ma giustizia. Se il ragazzo ha dei problemi va curato ma allo stesso tempo deve essere adeguatamente punito affinché capisca che quello che ha fatto è profondamente sbagliato e crudele. La rieducazione deve andare di pari passo con la punzione, anche perché è ormai provato che questi soggetti partono dalla crudeltà sugli animali per poi spostare la loro violenza sulle altre persone. Sono veri e propri pericoli pubblici per tutti, dagli animali agli umani”, continua Rosati.

“Seguiremo da vicino anche questo caso e faremo di tutto affinché la questione non venga liquidata con facilità, come purtroppo accade troppo spesso. Inquirenti e magistratura devono dare il giusto peso a questi avvenimenti per garantire la sicurezza degli animali in primis ma di riflesso anche quella degli altri cittadini”, conclude Rosati.