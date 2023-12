Lieto fine per Lola, la cucciola scappata da Fino e ritrovata dalla polizia stradale

Una storia a lieto fine quella di Lola, la cucciolona scappata da Fino Mornasco il giorno della Vigilia di Natale e ritrovata oggi 30 dicembre dalla polizia stradale che è riuscita a fermarla e a prenderla evitando per lei una fine davvero tragica. È stata quindi riconsegnata nelle braccia della sua padrona, Simona, che da quel giorno non ha mai smesso di cercarla con appelli disperati sparsi su tutto il web. Era molto preoccupata anche a causa del carattere pauroso di Lola che non si fa avvicinare da nessuno. Meno male che si è fidata della polizia!