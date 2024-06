Cane in fuga tra le auto precipita nella scarpata: salvato dai vigili del fuoco

Lieto fine oggi domenica 23 giugno per il cagnolino in fuga dalle auto e che stava per essere investito, ma anche per gli automobilisti che fotunatamente non lo hanno colpito evitando incidenti. I vigili del fuoco, sempe con il loro spirito generoso rivolto a tutti gli essei viventi, sono intervenuti e hanno tratto in salvo la povera bestiola. Questa mattina i pompieri del distaccamento di Cantù si sono subito attivati, dopo aver ricevuto la segnalazione da una passante che aveva notato un piccolo cane attraversare la strada SP Novedratese, fortunatamente senza essere investito. Il cagnolino era poi finito nella scarpata scarpata. L'animale senza microchip è stato recuperato dai vigili del fuoco, infreddolito ma in salute ed è stato consegnato ai veterinari di turno dell'ATS per poi essere portato in un canile sanitario.