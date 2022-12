Cane lasciato in macchina per ore rischia di morire di freddo. Denunciato il proprietario

Lieto fine per il piccolo barboncino lasciato in macchina per ore grazie alla segnalazione di un cittadino e al pronto intervento dei carabinieri.

Lo scorso 30 novembre, attorno alle ore 20.00, i carabinieri sono stati contattati da un cittadino che aveva notato vicino alla propria abitazione di via Don Minzoni di Albiate (alle porte del Comasco) una Fiat Punto con all’interno un cane solo.

Giunti sul posto, i militari, viste le precarie condizioni in cui si trovava l’animale considerando anche le basse temperature di quella giornata dove la minima ha toccato gli 0° C, per evitarne il potenziale assideramento, hanno subito attivato le procedure volte al rintraccio del proprietario dell’auto che però risultava residente a Biella e irreperibile.

Dopo circa tre ore di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciarlo proprio in quella via di Albiate. L’uomo quindi, un 49enne piemontese, ha ripreso con sé l’animale infreddolito, un barboncino di taglia media.

Sul posto, a scopo precauzionale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Carate Brianza e il personale del canile di Lissone.

Nella giornata di ieri poi, raccolte le testimonianze che hanno permesso di accertare anche che il cane era già da quel pomeriggio, i carabinieri di Carate Brianza hanno proceduto a denunciare il 49enne per abbandono di animale e a segnalarlo all’Ats Brianza.