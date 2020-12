Como, cane muore fulminato in strada per colpa di due cavi scoperti

Un cane beagle è morto fulminato da una scarica elettrica prodotta da due cavi scoperti all'interno di un pozzetto d'ispezione di un palo della luce. E' accaduto a Como, nel tardo pomeriggio del 28 dicembre 2020, in via Bellinzona a Monte Olimpino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Da una prima ricostruzione sembra che a causa dell'acqua e della neve l'elettricità emessa dai due cavi si sia propagata fino a una pozzanghera in strada dove è passato il povero animale mentre veniva portato a spasso dal suo padrone.