Asso, cane disperso ritrovato nel fiume: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Asso per soccorrere e trarre in salvo un cane che risultava disperso. I padroni avevano lanciato l'allarme dopo che il cane si era smarrito in zona boschiva. Alcune persone che si trovavano a passeggiare in località Bivio per Sormano hanno notato il cane in difficoltà nel fiume Lambro. I vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare il recupero che è andato a buon fine. L'animale sta bene.