Cane cieco precipita in un valletto: salvato dai vigili del fuoco di Canzo

Non si risparmiano mai i vigili del fuoco, che si tratti di grandi incendi, incidenti ma anche salvataggi di animali, come in questo caso. A Canzo questa mattina, 30 agosto, una coppia di anziani ha chiamato proprio i vigili del fuoco in quanto in apprensione per il loro amato cagnolino cieco che si era allontanato nel bosco ieri sera e non aveva fatto ritorno a casa. Il povero animale era scivolato in un valletto e i pompieri intervenuti (e imbragati con appositi DPI) si sono calati per il recupero del cane. L'animale era finito in fondo ad una pozza d'acqua coperta da tronchi ma sembrerebbe comunque in buone condizioni. Immensa la gioia e la gratitudine dei suoi proprietari dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.