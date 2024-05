Cane lasciato sul balcone con lo scotch che gli chiudeva il muso: condannati a un anno per maltrattamenti

Una storia di una crudeltà senza senso quella avvenuta nel novembre del 2020. Un cane con del nastro adesivo sul balcone è stato notato da alcuni passanti, i dipendenti di una scuola nelle vicinanze, che hanno avvisato i carabinieri di Cantù. Da lì, come riportato su La Provincia, è emersa una storia di ordinari maltrattamenti di questo animale. Una vera tortura. I cani espirano dalla bocca e avrebbe potuto soffocare in qualsiasi momento e inoltre con lo scotch non poteva bere o mangiare. I responsabili di questa barbarie un uomo e una donna che non si sono mai presentati al processo. Ieri mattina il giudice del Tribunale di Como ha condannato i due a un anno che è più di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Il maltrattamento di animali è un reato punito con una reclusione compresa tra i 3 e i 18 mesi.