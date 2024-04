Abbandona il cane nella camera dell'hotel e scompare senza dire nulla: denunciata

Una donna ungherese di 43 anni, residente in Austria, è stata denunciata in stato di libertà per abbandono di animali dopo che è stata segnalata come scomparsa la mattina del 24 aprile. La donna si era allontanata da un hotel di lusso a Como, dove aveva affittato una stanza, lasciando il suo cane da solo in camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stata l'amministrazione dell'albergo ad allertare le forze dell'ordine. Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, hanno avviato un'indagine per rintracciare la donna. All'hotel, i poliziotti hanno trovato il cane affamato e spaventato, e hanno coinvolto un'associazione di volontari per prendersi cura dell'animale. Durante il rientro in questura, gli agenti hanno notato la donna che vagava per strada in uno stato confusionale. Una volta in questura, la donna ha raccontato di essere vagata da sola per la città e per i boschi limitrofi senza dare ulteriori spiegazioni sul suo comportamento.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per abbandono di animali, mentre il cane, dopo essere stato nutrito, è stato affidato all'associazione di volontariato per essere curato e assistito.