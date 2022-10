Canadair precipitato in Sicilia: tra le ipotesi l'urto con un cavo

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti per quanto riguarda l'incidente aereo avvenuto a Linguaglossa in provincia di Catania, in cui ha perso la vita il pilota erbese Matteo Pozzoli. Oltre all'inchiesta aperta dalla Procura di Catania è stata avvitata, come per ogni incidente aereo, un'indagine anche da parte dell'Ansv (Agenzia Nazionale Sicurezza Volo). Oltre alle ipotesi già ventilate - uno stallo d'ala dovuto a una manovra errata o un volo a quota troppo bassa - è al vaglio degli investigatori del volo anche una terza ipotesi. Il disastro aereo potrebbe essere stato causato dall'urto di un'ala contro un cavo elettrico.

I video dell'incidente ripresi fortuitamente da alcuni testimoni non sono sufficientemente chiari per desumere la causa a colpo d'occhio.