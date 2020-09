Campione d'Italia, trenta chili di droga in casa: arrestato ex consigliere

Le guardie di confine svizzere e la polizia cantonale hanno tratto in arresto un ex consigliere (della maggioranza) di Campione d'Italia. L'accusa è quella di detenzione di droga. Nella sua abitazione, come riportato sulla Provincia, sono stati ritrovati ben 30 chili di hasish. L'uomo era stato prima fermato dalle guardie di confine con 110mila euro, la droga è stata rinvenuta in un secondo momento, durante la perquisizione della sua abitazione. L'ex consigliere è lo stesso che due hanni fa diede le dimissioni facendo cadere il sindaco Salmoiraghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.