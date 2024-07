Un forte botto sveglia i residenti di Lurago Marinone: il mistero del camper sventrato in strada

Sembra davvero un mistero quanto accaduto intorno alle 5 in via Rusca a Lurago Marinone. Secondo il racconto di un residente un forte botto ha destato dal sonno il vicinato. I residenti si sono riversati in strada e hanno trovato il relitto, apparentemente esploso, di un camper (o forse di una roulotte).

Sparsi ovunque c'erano il contenuto del mezzo e ben visibile c'era la sua carcassa, con tanto di numero di targa ben visibile. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Tuttavia non era presente nessuno dei proprietari del camper, forse a prova che si tratta di un mezzo rubato abbandonato dai ladri subito dopo l'incidente (potrebbe essere andato a sbattere contro un muro).