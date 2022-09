Como, campeggio abusivo: tre turisti belgi multati in un giardino pubblico

Accampati come con tanto di tende, sacchi a pelo e tutto l'occorrente per cucinare, ma non su un'area camping, bensì in un'area verde pubblica in fondo a viale Geno a Como. Il campeggio abusivo è costato a tre giovani turisti belgi una multa da 50 euro, soldi con i quali avrebbero potuto trovare sicuramente una sistemazione forse più comoda in qualche B&B della città.

Ad allertare la polizia locale è stato l'assessore all'Ambiente Matteo Lombardi. Domenica scorsa l'assessore si è trovato a passare nella zona in fondo a viale Geno. I tre turisti erano accampati tra la vegetazione in prossimità del piccolo viottolo conosciuto come "via dell'Amore". Lombardi ha allertato il collega di giunta con delega al Decoro urbano, Michele Cappelletti, il quale a sua volta ha attivato la polizia locale per un controllo che ha poi portato alla sanzione dei tre ragazzi.